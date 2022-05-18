Çayırova'da sahne kadınların

Çayırova Belediyesi kadın tiyatro ekibinin sahnelediği yeni oyunun gala gösterisi izleyenlerden tam not aldı.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen oyunu, Çayırova Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Tuzcu, yazar İsmail Kılıçarsan ve çok sayıda tiyatrosever izledi. Yönetmenliğini Hakan Güneri'nin yaptığı oyun, farklı skeçlerin birleşimi ile sergilendi. İlginin yoğun olduğu tiyatro gösterisi seyirciden büyük alkış topladı. Kahkaha tufanı ile geçen gösteri sonrasında tiyatro ekibi oyuncuları, oyun yazarı ve yönetmen izleyicileri selamladı.

Çayırova Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Tuzcu ve İsmail Kılıçarslan sahneye davet edildi. Kenan Tuzcu, projeye fikirleriyle büyük katkı sunan İsmail Kılıçarslan’a teşekkür etti. Tuzcu, konuşmasında, "Pandemi sebebiyle biraz ertelediğimiz bir oyundu. Çokça tiyatro oyunu izliyoruz ama ben amatör tiyatro izlediğim hissiyatına hiç kapılmadım, müthiş profesyonel oyunculukları için Çayırovalı kadınlara teşekkür ediyorum" dedi.

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