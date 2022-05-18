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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Davada ortalık karıştı, kavgayı ayırmaya çalışan avukat da darp edildi

İHA

Davada ortalık karıştı, kavgayı ayırmaya çalışan avukat da darp edildi

Kocaeli Adliyesi'nde görülen bir duruşmada taraflar birbirine girdi. Kanlar içinde kalan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli Adliyesinde dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından görülen davanın ardından ortalık karıştı. Dava öncesinde koridorda karşılaşan taraflar birbirine girerken 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralanan şahıslardan İlyas Esen, kendilerini dövme emrini karşı taraf avukatı Merve Çetin tarafından yapıldığı iddia etti. Avukat Merve Çetin ise iddiayı kabul etmeyerek kavgayı ayırmaya çalıştığını ancak İlyas Esen tarafından darp edildiğini söyledi. İki tarafta darp raporu alarak birbirinden şikayetçi oldu.

"Bizi hedef göstererek bize dayak attıran, bizi dövmelerini söyleyen avukattır"
Kavga sebebiyle burnu kırılan ve dosyaya sanık olarak katılan İlyas Esen, "Ben iş adamıyım, benden 10 milyon para istediler ve bununla ilgili mahkememiz var. Merve Çetin’in talimatıyla beni bu hale taraflar getirdi. Karşı taraf avukatı Avukat Merve Çetin bizi hedef gösterdi ve taraflar bize saldırdı daha sonra Avukat Çetin 'Bana vuruyorlar' diye çığlık atmaya başladı. Ben kimseye elimi kaldırmadım. Bizi hedef göstererek bize dayak attıran, bizi dövmelerini söyleyen Merve Çetin’dir" dedi.

"Bir kadın avukat bugün dövüldü"
Avukat Merve Çetin ise, “Karşı taraf yaklaşık 67 kişilik örgütlenmeyle maalesef içerisinde meslektaşlarımızın da bulunduğu bir örgüt yapısıyla, müvekkilime karşı dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarını işlemişlerdir. Bu davayla ilgili ağır ceza mahkemesinde duruşmayı beklerken husumeti bulunan farklı bir müvekkilimle koridorda karşılaştılar. İki taraf karşılaşınca birbirine girdi. Ben kavgayı ayırmaya çalışırken İlyas Esen isimli şahıs dönüp bana da vurmaya başladı. Zaten bizim İlyas Esen ile yaklaşık 1015 davamız var ve kendisi her duruşma çıkışında beni tehdit ediyor. İlyas’ın bu tehdidi bugün gerçekleşti. İlyas, bugün beni göğsümden ve kolumdan vurarak darp etti, akabinde ise beni tutup kavganın içine dahil etmeye çalıştı, canımı zor kurtardım. Avukata, kadına yapılan bu şiddet bu raddelere geldi. Bir kadın avukat bugün dövüldü, ben sözün bittiği noktadayım. Darp raporumu aldım, şu an ise gelip şikayetçi oldum" diye konuştu.

"Ben talimat vermedim, şahıs kurgularını paylaşmış"
İlyas Esen'i dövdürmek için bir talimat vermediğini söyleyen Avukat Çetin, "Ben avukatım, örgüt yöneticisi değilim. Kimseyi kamçılayıcı bir merci değilim kaldı ki darp olayına şahit olan birkaç vatandaş var, onlarda ifadelerini verdi. Benim İlyas’ı dövdürmem için yönlendirme yapmam hem hukuka hem de vicdana uygun değil. Şahıs, kendi düşünce ve kurgularını paylaşmış" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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