"En Çok Dilovası Okuyor" projesi çerçevesinde 52 bin kişiye 52 bin kitap dağıtılacak.

Dilovası Kaymakamlığı koordinasyonunda, Dilovası Belediyesi ve ilçede faaliyet gösteren organize sanayi bölgelerinin katkılarıyla, "En Çok Dilovası Okuyor" projesi başlatıldı. Projenin tanıtım toplantısına, Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, İlçe Jandarma Komutanı Said Arı, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, MHP Dilovası İlçe Başkanı Ali Demiray, GEBKİM OSB Başkanı Vefa İbrahim Aracı ve OSB yöneticileri, kamu kurum müdürleri, muhtarlar, okul idarecileri ve öğrenciler katıldı.



"Bu projenin başarıya ulaşacağına inanıyoruz"

GEBKİM OSB Başkanı Vefa İbrahim Aracı, projenin parçası olmaktan mutlu olduklarını belirterek, "Projeyi duyduğumuzda birazda kendimizi mecbur hissettik. Çünkü bizim arkamız GEBKİM Mesleki Teknik Anadolu Lisesidir. Öğrencilerimizin gözlerindeki ışıltıyı gördükçe eğitime katkımız her geçen gün artmaya devam ediyor. Kitap okumanın insan gelişimindeki faydalarını çok iyi biliyoruz. Eğitimli gelecek için üzerimize düşeni her zaman yapmaya hazırız. Dilovası’nda ki herkesin bu kampanyaya sahip çıkacağını ve kitap okuma alışkanlığını kazanacağını düşünerek GEBKİM olarak bu projenin başarıya ulaşacağına inanıyoruz" dedi.



"'Çocuklarımız okusun' diyerek makam aracımızı sattık"

Eğitimin önemine dikkat çeken Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Göreve geldiğimizden bu yana, 'Eğitim her zaman önceliğimizdir' diyerek üzerimize düşen her türlü fedakarlığı yapmaya çalıştık. Eğitime dikkat çekmek için, 'Çocuklarımız okusun' diyerek makam aracımızı sattık; öğrencilerimize kırtasiye yardımında bulunduk. Zorlu pandemi sürecinde de sanayicilerimizden de destek alarak, bilişim ve gelişim çağına ayak uydurmaları, eğitimlerini en iyi şekilde almaları için tüm öğrencilerimize tablet bilgisayarlar hediye ettik. Uzman hocalarımız tarafından hazırlanan yapay zeka ürünü dijital dershaneyi ücretsiz olarak öğrencilerimizle buluşturduk. Kitap fuarımızı açarak kitaplarla Dilovamız’ı bir araya getirdik. Biz üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimizde üzerine düşeni yapacak ve eğitim çıtamız yükseldiği gibi ülkesine, vatanına bağlı üretken, eğitimli gençler ülkemizi yarınlara taşıyacaktır" ifadelerini kullandı.

Projenin Türkiye'ye örnek olması temennisinde bulunan Başkan Şayir, "İlçemizde ki 7’den 77’ye 52 bin kişiye 52 bin kitap dağıtacağız. Öğrencilerimiz için her türlü altyapıyı hazırlamaya devam ediyoruz. Eğitimle birlikte sportif faaliyetlerinde artırılması içinde çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.



"Meydanda hep birlikte okuma yapacağız"

"Bizim en esaslı görevimiz eğitimdir" diyen Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay ise toplantıda yaptığı konuşmada, "Bu kampanyanın başlatılmasıyla birlikte belli programlar dahilinde ülkemizin tanınmış bilim adamları ve yazarlarını ilçemize davet edeceğiz, deneyimlerini halkımızla paylaşacaklar. Kitap okuma kampanyasını daha da yaygınlaştırarak belediyemizin bulunduğu meydanda Dilovalılarla hep birlikte okuma yapacağız. Adına da 'Meydan okuma diyorum' meydanlarda halkımızın katılımıyla geniş kitleler halinde kitap okuyacağız. Bu kampanyamızda sivil toplum örgütlerine çok görevler düşüyor. Dernek lokallerinde mutlaka bir kitap okuma köşesinin yapılmasını istiyoruz. Sivil toplum kuruluşlarına buradan bir çağrıda bulunarak bu kampanyaya destek olmalarını davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Kaymakam Kubilay, Başkan Şayir, Başkan Aracı ve protokol üyeleri, törene katılan öğrencilere kitap hediye etti.

