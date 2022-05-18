Otomobil, kahvehanenin bahçesinde oturanlara çarptı: 2 yaralı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, kahvehanenin bahçesinde oturanlara çarptı. Yaralanan 2 kişi tedaviye alındı.
Kaza, dün öğle saatlerinde, Körfez ilçesi Kirazlıyalı Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi´nde meydana geldi. Ş.Y.´nin kontrolünü kaybettiği 34 VU 0572 plakalı otomobil, yol kenarındaki kahvehanenin bahçesine girdi. Otomobil, bahçede oturan kahvehane işletmecisi Ersin Tuncer ile müşterisi Erhan Akyol´a, ardından da ağaca çarptı. Kazada Tuncer ağır, Akyol ise hafif yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazadan ya almadan kurtulan sürücü Ş.Y.´yi vatandaşlar sakinleştirdi. Gözaltına alınan Ş.Y., polis merkezine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI
2022-05-18 11:38:15
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