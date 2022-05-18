Gölcük Belediyesi'nin projelendirdiği ve yapişletdevret modeli ile yapılması planlanan Yazlık Ilıca Otel projesinin dün yapılan ihalesine katılım olmadı.

Yaklaşık maliyeti 33 milyon 371 bin 983 lira 87 kuruş olan proje, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından 30.09.2020 tarihinde onaylanmıştı. Zemin etüdü, statik, mimari, elektrik, mekanik projeleri hazır olan ve azami 30 yıl süreli, yapişletdevret modeliyle yapılacak olan otel projesinin ihalesine; bir firma tarafından şartname almasına rağmen katılan olmadı.

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