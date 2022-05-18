Evine gireni öldürmüştü, DNA eşleşmedi



Dinçer AKBİR/ İZMİT(Kocaeli),(DHA)-KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde hırsızlık için evine girdiğini öne sürdüğü Murat Yarar´ı (36) çıkan arbedede bıçaklayarak öldüren Osman Karatoprak´ın (24) yargılanmasına başlandı. Karatoprak savunmasında, Yarar´ı yatak odasına idrarını yaparken yakaladığını söyledi. Adli tıp raporunda ise odadan alınan sıvının idrar olmadığı ve Yarar´ın DNA'sı ile eşleşmediği bilgisi yer aldı.

Olay, 14 Ocak sabahı, Gölcük ilçesi Yeni Mahalle'deki bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Tersane işçisi Osman Karatoprak, mesai bitiminin ardından evine geldi. Bir süre sonra Karatoprak, diğer odadan sesler geldiğini fark etti. Kontrol etmek için odaya yönelen Osman Karatoprak, evine giren Murat Yarar ile karşılaştı. Çıkan arbedede Karatoprak, Yarar'ı bıçakladı. Evden çıkıp kaçan Yarar, yaklaşık 100 metre sonra yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Yarar, kurtarılamadı. Murat Yarar´ın hırsızlık suçundan sabıkasının olduğu belirlendi. Tutuklanan Osman Karatoprak hakkında `Haksız tahrik altında kasten adam öldürmek´ suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

`YATAK ODASINDA İDRARINI YAPTIĞINI GÖRDÜM´

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün Osman Karatoprak´ın yargılanmasına başlandı. Duruşma salonunda tutuklu sanık Osman Karatoprak, hayatını kaybeden Murat Yarar'ın ailesi ve avukatlar hazır bulundu. İddianamenin okunmasının ardından savunması için söz verilen sanık Osman Karatoprak, "Sabah kalkıp odada kahvaltı yapmaya başladım. Dışarıdan odun kırma sesine benzer bir ses duydum. Ancak pek önemsemedim. Kahvaltıdan sonra sofrayı toplamak için tava ve bıçağı elime alarak kalktım. Ancak yatak odasından ses gelince oraya yöneldim. Orada bir kişinin pantolonu sıyrılmış halde idrarını yaptığını gördüm. 'Ne yapıyorsun?' diyerek tepki gösterdim. Bu sırada üzerime atladı ve aramızda arbede yaşandı. Elinden kurtulmak için elimdeki tavayı omzuna, diğer elimdeki bıçağı da kalçasına savurdum. Bu olaydan sonra evden kaçtı. Ben de peşinden koştum" dedi.

`İSTEMEDEN DE OLSA BİRİNİ HAYATTAN KOPARDIM´

Yarar hızlı koştuğu için yetişemediğini söyleyen Karatoprak, "Yetişemeyince dönüp, olayı sokakta market işleten dedeme anlatarak polise haber vermesini söyledim. Şahsı kovalarken eşofmanla ve yalın ayak sokağa çıkmıştım. Bu sebeple üzerimi giyinmek için tekrar eve döndüm. Giyinip çıktıktan sonra sokakta bir kalabalık olduğunu ve maktulün yerde yattığını gördüm. Ben o zamana kadar yaralandığını bilmiyordum. Karnına doğru hamle yapmadım. Karnından yaralandığını sonradan öğrendim. Keşke böyle olmasaydı. İstemeden de olsa birini hayattan kopardım. Pişmanım ve üzgünüm. Maktulü tanımıyorum. Aramızda da bir husumet yoktu" diye konuştu.

ODADA BULUNAN SIVI İDRAR DEĞİL

Savcı, adli tıp tarafından hazırlanan inceleme raporunu okudu. Raporda, sanığın evinin yatak odasından alınan sıvı örneğinin idrar olmadığı ve Murat Yarar'ın DNA'sı ile eşleşme sağlanamadığı bilgisini söyledi.

`BENİM OĞLUM ÖYLE BİR ŞEY YAPMAZ´

Daha sonra söz alan Murat Yarar'ın babası Ekrem Yarar, "Oğlumun düzenli bir işi ve 6 bin TL maaşı vardı. Neden harabe gibi bir yere hırsızlığa gitsin? Benim oğlum öyle bir şey yapmaz. Ben sanığı tanımam. Ancak dedesini ve amcalarını tanırım. Sanığın ailesi beni arayarak konuşmak istedi. 'Anlaşalım' dediler. Ancak ben kabul etmedim. Sanıktan şikayetçiyim" dedi.

`OĞLUMUN TELEFONU HALEN KAYIP´

Yarar´ın annesi Fikriye Yarar ise, "Benim oğlum asla oraya hırsızlık için gitmez. Oraya kendi isteğiyle gittiğini değil, şahıslar tarafından çağırıldığını düşünüyoruz. Oğlumun öldürenlerin birden fazla kişi olduğunu düşünüyorum. Bir cani gibi oğluma saldırmış ve parçalamışlar. O harabe evde çalınacak ne var ki? Olay sonrasında oğlumun eşyaları bize getirildi. Ancak içinde telefonu yoktu. Halen oğlumun telefonu kayıp. Kendi telefonlarımızdan oğlumun sosyal medya hesaplarını kontrol ettiğimizde bazı paylaşımların silindiğini gördük. O telefonun birinin elinde olduğunu ve o şahıs tarafından bu paylaşımların silindiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

KOMŞU: OSMAN'IN 'SEN KİMSİN' DİYE BAĞIRDIĞINI DUYDUM

Duruşmada tanık olarak dinlenen Osman Karatoprak'ın komşusu H.Y., "Ben sanığın üst komşusuyum. Olay günü evimdeydim. Osman'ın, 'Sen kimsin? Evimde ne arıyorsun?' diye bağırdığını duydum. Sonrasında 15 dakika kadar patırtılar geldi. Ardından Osman'ı pijama ile dışarıda gördüm" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, Osman Karatoprak'ın kullandığı telefon numaralarına dair kayıtların dosyaya eklenmesi ve yatak odasında bulunan sıvının Karatoprak´ın DNA'sı ile karşılaştırılması amacıyla, Osman Karatoprak'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 8 Eylül'e erteledi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2022-05-18 14:59:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.