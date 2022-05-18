Kardeşini öldüren sanığa 24,5 yıl hapis



Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli),(DHA)-İZMİT'te, tartıştığı kardeşi Gökhan Kayacan'ı (37) tabancayla vurarak öldüren Güven Kayacan (48) 24,5 yıl hapse çarptırıldı.

Olay, 5 Kasım 2021 tarihinde Alikahya Cumhuriyet Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi'nde meydana geldi. Gökhan Kayacan, telefonda tartıştığı ağabeyi Güven Kayacan ile konuşmak için evinin önüne geldi. Burada çıkan kavgada Güven Kayacan, kardeşini tabanca ile vurdu. Hastaneye kaldırılan Gökhan Kayacan, hayatını kaybetti. Güven Kayacan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Güven Karacan hakkında Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Davanın karar duruşması, bugün görüldü. Duruşmada tutuklu sanık Güven Kayacan, ölen Gökhan Kayacan'ın ailesi ve avukatlar hazır bulundu. Tüm dosya kapsamını inceleyen mahkeme heyeti, Güven Kayacan'ın 'Haksız tahrik altında kardeşe karşı kasten öldürme' suçundan 22,5 yıl hapis, 'Ruhsatsız ve yasaklı silahları bulundurma' suçundan ise 2 yıl hapis ve bin 500 TL adli para cezası olmak üzere toplam 24,5 yıl hapis ve bin 500 TL adli para cezası verilmesine hükmetti.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2022-05-18 15:25:07



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