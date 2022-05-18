Kocaeli’de fırtına sinyali

Kocaeli’de bir haftadır etkili olan sıcaklar yerini bir anda rüzgar ve kapalı havaya bıraktı. Kent genelinde fırtına bekleniyor.

Kocaeli’de bir haftadır etki gösteren sıcak havalar bir anda kayboldu. Güneşin yerini kapalı hava aldı. Yer yer şiddetli rüzgarla beraber yağmur da etkili oldu. Sıcaklığın 25 dereceden 13 derecelere düştüğü kentte, ilerleyen saatlerde fırtına bekliyor. Yarın da kent genelinde gün boyu yağmurlu olması öngörülüyor.

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