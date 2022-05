Başarılı isimler gençlere ilham oldu

Başiskele Belediyesi tarafından Kariyer Zirvesi gerçekleştirildi. Zirveye katılan alanında uzman kişiler, gençlere kariyer yolculuklarıyla ilgili önemli tavsiyelerde bulundu.

Başiskele Belediyesi tarafından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Kariyer Zirvesi gerçekleştirildi. Başiskele sahilinde bulunan bir otelde düzenlenen zirveye, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kocaeli Teknoloji ve Sağlık Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Muzaffer Elmas, önceki dönem Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, ilçe protokolü ve lise öğrencileri katıldı.



Özlü: "Kariyer Zirvesi’ni kurumsallaştırmayı istiyoruz"

Açılış konuşmasını yapan Başkan Özlü, "Spordan sanata, eğitimden sosyal yaşam alanlarına, kütüphanelerden Gençhanelere birçok alanda gençlerimize hizmetler sunuyor ve kardeşlerimiz ile teması hiç koparmıyoruz. Bugün ilkini düzenlediğimiz Başiskele Kariyer Zirvesi’nin, Başiskele'de her yıl gençler ile beraber bir araya geldiğimiz Gençlik Haftası’nda geleneksel hale getirerek kurumsallaşması en büyük arzumuz. İnşallah bu Kariyer Zirvesi ile edindiğimiz tecrübeyle daha güzel zirve ve çalışmaları hep birlikte yapacağız" dedi.



Elmas: "Onların dilinden konuşmak zorundayız"

Rektör Prof. Dr. Muzaffer Elmas, "Hep söylüyoruz ya dünya çok hızlı değişiyor. Aslında bu bizlerin dünyası. Bizim gibiler için dünya karmaşık hale geliyor. Dünyadaki bu değişime teknolojik gelişime en yakın kişiler gençler. Biz gençlerin dilinden konuşmadan onlara bir değer aktaramayız. Bunun yaş ile bir ilgisi yok. Onların dilinden konuşmak zorundayız. Eskiden gençlerin etrafında bir labirent vardı. Ama şimdi bu labirent kalktı. Eski geleneksel usullerle gençlere bir şey katmanın çok çok zor olduğunu anlamalıyız. Bulunduğunuz yerde en iyisini yapmaya çalışın. Hangi görevi yapıyorsanız onun en iyisini yapmaya çalışın. Kariyeri de böyle anlatabilirim bulunduğu işi en iyi yapmak. İnşallah hep birlikte bu bölgeye değer katan işler yaparız" diye konuştu.



Hülagü: "Ahlaki ve erdemli duruşu kaybetmezseniz her görevde başarılı olursunuz"

Prof. Dr. Elmas'ın ardından konuşma yapan KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü ise "Kocaeli, ülkemizin sanayisinin kalbi. Ara eleman yetişmesi konusunda ciddi avantajı var. Benim önerim neyi yaparsanız yapın ahlaki ve erdemli duruşu kaybetmezseniz her görevde başarılı olursunuz. Bu toprakların çocuklarının genetik yapısı temiz. Ne yaparsanız yapın işinizi düzgün yapın. Başarısız olmak mümkün değil. Severek yapmak aidiyet duygusunu üstlenmek çok önemli. Alt yapının hepsi yeterli. Yeter ki biz olarak değerlerimizin kıymetini bilelim" şeklinde konuştu.



Büyükakın: "Önce ne olacağınıza karar vereceksiniz"

Açılış oturumunun son konuşmasını gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, başarının sihirli formülü olmadığını söyledi. Büyükakın, "Başarının 2 formülü var. Birincisi çalışmak. Herkes biliyor çalışmanın kaçınılmaz olduğunu. Bunu herkes bilirken niye birileri başarılı gözükürken diğerleri öyle gözükmüyor. Bunun nedeni disiplin. Bunu asla unutmayın. Akılda kalması için metaforlar kullanılır. Başarılı olmak için bazı büyük taşlar var. Bunlardan biri aile. Aile ile mutlu değilseniz başkan olsan ne olur, olmasan ne olur. Önce ne olacağınıza karar vereceksiniz. Ne olmak istediğinize siz kendiniz karar vereceksiniz. Amaçsız hiçbir hedefin anlamı yok. Yaptığınız şey her ne ise onu en iyi şekilde yapmaya odaklanın. Yaşadığınız hayatın keyfini çıkarın" ifadelerini kullandı.



7 oturumdan oluşan zirvenin moderatörlüğünü gazeteci ve haber spikeri Ece Üner yaptı. Programın 1. oturumunda insan kaynakları uzmanları gençlere tavsiyelerde bulundu. Programın 2. oturumunda ise "Yükselen Değer Milli Teknolojilerimiz" konulu söyleşi gerçekleştirildi. Alanında uzman kişiler, milli teknolojilere ilişkin gençlere bilgilendirmeler yaptı. 3. oturumda girişimcilik görüşüldü. Zirvenin 4. oturumunda Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran "Stratejik Liderlik" isimli konuşma gerçekleştirdi.



Genç milletvekilleri katıldı

"Gençlik Sensin Gelecek Senin" sloganıyla düzenlenen Başiskele Kariyer Zirvesi'ne Türkiye'nin en genç milletvekilleri Rümeysa Kadak ve Selman Özboyacı da katıldı. Milletvekilleri, öğrencilere kariyer yolculuklarıyla ilgili önemli tavsiyelerde bulundu. "Kariyer Yolculuğum" başlığıyla verilen zirvenin 5. oturumunda genç milletvekillerinin yanı sıra söz alan gazeteci Ersin Çelik ve Kocaeli Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Ufuk Koçak da katılımcılara iş hayatındaki kariyer basamaklarını nasıl tırmandıklarını anlattı. Zirvenin 6. oturumunda da metaverse konusuna ilişkin gençlerin merak ettiği sorular cevaplandı.

