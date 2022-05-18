Kocaeli’deki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaeli’deki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

İHA

Kocaeli’deki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Kocaeli’de 3 ayrı ilçede yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Gebze, İzmit ve Körfez ilçelerinde yapılan çalışmalarda 30 gram metamfetamin, 11,7 sentetik kannabinoid, uyuşturucu madde fişeklemesinde kullanıldığı değerlendirilen rulo halde alüminyum folyo, ruhsatsız tabanca ve 13 fişek ele geçirildi. Operasyon neticesinde toplam 8 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslardan 3’ü serbest bırakılırken Ö.G., M.E.H., S.D., Ö.A. ve N.Y. isimli 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Avrupa Mesleki Beceriler Haftası şenlikle başladı
YEREL HABERLER Avrupa Mesleki Beceriler Haftası şenlikle başladı
Yola dökülen mazot, kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu TEM'de yola mazot döküldü, yol kayganlaşınca trafiğe kapatıldı
YEREL HABERLER Yola dökülen mazot, kilometrelerce araç kuyruğu ...
TEM'e mazot döküldü, yol 1 saat trafiğe kapandı
YEREL HABERLER TEM'e mazot döküldü, yol 1 saat trafiğe kapandı
Başarılı isimler gençlere ilham oldu
YEREL HABERLER Başarılı isimler gençlere ilham oldu
Bakan Yardımcısı Kıran: "Ukrayna savaşı sonrası Batı’nın çifte standardına bizzat yeniden şahit olduk" "Ukraynalı insanlar için sınır kapıları ardına kadar açılırken, aynı tutum Suriyeli mültecilere gösterilmedi" "Mülteci meselesi üzerinden farklı algılar oluşturulmaya çalışılıyor"
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Kıran: "Ukrayna savaşı sonrası ...
Kocaeli’de fırtına sinyali
YEREL HABERLER Kocaeli’de fırtına sinyali
Kocaeli Büyükşehir Belediye meclisinde canlı yayın gerginliği Başkan Büyükakın: "Burada canlı yayın sadece şov oluşturur" "Burası meclis, siyasetçilerin bilek güreşi yaptığı yer değil"
YEREL HABERLER Kocaeli Büyükşehir Belediye meclisinde canlı yayın ...
İstismara uğradığını öne süren cinayet sanığı: Söylediklerini kaldıramadım
YEREL HABERLER İstismara uğradığını öne süren cinayet sanığı: ...
Evine giren kişiyi öldüren sanık: "Tanımadığım bir şahsı yatak odamda idrarını yaparken buldum"
YEREL HABERLER Evine giren kişiyi öldüren sanık: "Tanımadığım bir ...
Kardeşini öldüren sanığa 24,5 yıl hapis
YEREL HABERLER Kardeşini öldüren sanığa 24,5 yıl hapis
Evine gireni öldürmüştü, DNA eşleşmedi
YEREL HABERLER Evine gireni öldürmüştü, DNA eşleşmedi
Kardeşini öldüren ağabeye 24 yıl 6 ay hapis
YEREL HABERLER Kardeşini öldüren ağabeye 24 yıl 6 ay hapis
Yazlık Ilıca Oteli yapım ihalesine katılım olmadı
YEREL HABERLER Yazlık Ilıca Oteli yapım ihalesine katılım olmadı
Otomobil, emniyet şeridindeki yol bakım aracına çarptı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil, emniyet şeridindeki yol bakım aracına ...
Büyükşehirden 19 Mayıs'ta çifte konser
YEREL HABERLER Büyükşehirden 19 Mayıs'ta çifte konser
Sokak ortasında bir kişiyi bıçaklayan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Sokak ortasında bir kişiyi bıçaklayan şüpheli ...
Otomobil, kahvehanenin bahçesinde oturanlara çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil, kahvehanenin bahçesinde oturanlara çarptı: ...
Sahilde martıdan düşen alkollü şahıs yaralandı Ayakta duramadı, tekerlekli sandalyeye oturttular
YEREL HABERLER Sahilde martıdan düşen alkollü şahıs yaralandı Ayakta ...
52 bin kişiye 52 bin kitap
YEREL HABERLER 52 bin kişiye 52 bin kitap
Davada ortalık karıştı, kavgayı ayırmaya çalışan avukat da darp edildi
YEREL HABERLER Davada ortalık karıştı, kavgayı ayırmaya çalışan ...
Küme düşen Kocaelispor'da yabancıların durumu merak konusu oldu
YEREL HABERLER Küme düşen Kocaelispor'da yabancıların durumu merak ...
Otomobil, römorklu yol bakım aracına çarpıp takla attı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil, römorklu yol bakım aracına çarpıp takla ...
Egzama tedavisinde umut veren gelişme
YEREL HABERLER Egzama tedavisinde umut veren gelişme
Çayırova'da sahne kadınların
YEREL HABERLER Çayırova'da sahne kadınların

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.