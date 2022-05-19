Derince'de 19 Mayıs törenle kutlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programları çerçevesinde Derince Gençlik Merkezi'nde tören düzenlendi.

Derince Kaymakamı Meftun Dallı, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Derince İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Karabayır, İlçe Müftüsü Mecit Amil, meclis üyesi Yasin Kayı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Yüksel, öğrencilerin ve öğretmenlerin katıldığı program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapıldığı programda, şiir ve müzik dinletileri, tiyatro ve zeybek gösterileri yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.