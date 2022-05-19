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Başkan Büyükakın: "Çiftçilerin üretime devam edebilmesi için 110 milyon lira ayırdık"

İHA

Başkan Büyükakın: "Çiftçilerin üretime devam edebilmesi için 110 milyon lira ayırdık"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Çiftçimiz üretime devam edebilsin diye hem yakıt hem gübre desteği için toplam 110 milyon lira ayırdık. Bu miktarda destek Türkiye’nin hiç bir şehrinde yoktur" dedi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KOMEK), bahar aylarında düzenlediği geleneksel ilçe sergilerine başladı. Kursiyerlerin bir yıl boyunca ürettiği el emeği göz nuru ürünler, vatandaşlarla buluşmaya başladı. İlçe sergilerinin ilk durağı Gölcük ve Kandıra oldu.
Kandıra ilçe sergisinin açılışına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kursiyerlerin ürünlerinin satışa sunulduğu Ormanya Mağazası’nı kent genelinde yaygınlaştırmak istediklerini söyledi. Ayrıca yine kadın emeğine verdikleri önem çerçevesinde tıbbi aromatik bitkiler başta olmak üzere turizm ve hayvancılık alanlarında kursiyerleri destekleyeceklerini kaydetti.

"Bir şeyler başarmak isteyenler için mihenk taşı"
Tahir Büyükakın, "KOMEK kursları öncelikle bir şeyleri başarmak isteyenler için bir mihenk taşıdır. Burada eğitim alanlar kendi çizdikleri hedefler ile bir şeyleri başarmanın mutluluğunu yaşıyor. Bizler de bu mutluluğa ortak oluyoruz. Kursiyerlerimiz buralarda sadece eğitim almıyor aynı zamanda KOMEK bohçası ile evlenecek kızlarımıza çeyiz desteği, KOMEK vefası ile ihtiyaç sahiplerine destek olmak gibi birçok sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiriyor. Bu da KOMEK’in sadece bir eğitim yeri değil aile yuvası olduğunun kanıtıdır" dedi.

“Satış yerlerine kentin birçok noktasında yaygınlaştırmak istiyoruz”
KOMEK Sepeti Projesi ile kursiyerlerin emeklerinin vergi muafiyeti ile satışa sunulduğunu hatırlatan Büyükakın, bunun kursiyerlerin aile bütçelerine önemli bir katkı sağladığını söyledi. Büyükakın, “Kursiyerlerimiz, KOMEK Sepeti ile artık ürettikleri ürünleri rahatlıkla vergi istinasız satabiliyorlar. Şimdiye kadar KOMEK Sepeti ile binlerce el emeği göz nuru ürün satarak aile ekonomisine destek olduk. Ormanya’da açtığımız Komeksepeti Ormanya Store’ler gibi yerleri kentin birçok noktasında yaygınlaştırmak istiyoruz" diye konuştu.

“Çiftçilerin üretime devam edebilmesi için 110 milyon lira ayırdık”
Kadın emeğini her alanda desteklendiğini ifade eden Doç. Dr. Büyükakın, "Tıbbı aromatik bitkiler alanında kadınlarımız için bir şeyler yapmak istiyoruz. Bu alanda lütfen birlikte çalışalım. Büyükşehir olarak turizm, hayvancılık alanında da kadınlarımızı desteklemek istiyoruz. Bu alanlarda lütfen siz isteyin biz yapalım. Çiftçimizin üretime devam edebilsin diye hem yakıt hem gübre desteği için toplam 110 milyon lira ayırdık. Bu miktarda destek Türkiye’nin hiç bir şehrinde yoktur. Biz her alanda yanınızdayız. Projeler için yanınızdayız. Özellikle ekoturizm, organik tarım ve aromatik bitkiler alanında bizimle birlikte çalışın" ifadelerini kullandı.
Gölcük Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilen bir diğer sergide kursiyerler uzun bir aradan sonra ürünlerini sergilemenin, vatandaşlar ise el emeği göz nuru eserleri incelemenin keyfini çıkarttı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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