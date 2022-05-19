Gölcük'te 19 Mayıs törenle kutlandı

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Gölcük’te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'üncü yılı coşkuyla kutlandı.

Törene, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Cumhuriyet Başsavcısı Tayfun Akbaş, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hasan Ceyhan, gaziler, öğretmenler, öğrenciler, siyasi partilerin ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı. Törende öğrenciler birbirinden güzel gösteriler düzenledi. Törenin ardından Kaymakam Karabulut ile Başkan Sezer, okullar arasında yapılan resim, kompozisyon, şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

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