Samsunspor yarı finalde TBL Play-Off Çeyrek Finali: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 70 - Samsunspor: 82

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Türkiye Basketbol Ligi PlayOff Çeyrek Finali ikinci maçında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor evinde Samsunspor’u ağırladı. İlk maçta 8073’lük skorla avantaj sağlayan Samsunspor ikinci karşılaşmayı da 7082 kazanarak yarı finale yükseldi.





Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Önder Yılmaz xx, Ahmet Murat Arıkanlı xx, İsmail Binbir x

KBB Kağıtspor: Corin Darius Henry xxx 18, Faik Can Nurkan x 1, Cihan Amasyalı xx, İbrahim Yıldırım xxx 22, Eren Özen x, Mert Ulutaş xx 6, Brady Wiliam Skeens xxx 9, Mehmet Oğuzhan Kızıl xx 9, Eren Beyaz x, Sertan İbrahim Sarı x 5

Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu

Samsunspor: Utku Saraloğlu x 5, Mert Gizir x, Gökhan Aydın xxx 17, İzzet Türkyılmaz xxx 9, Ercan Bayrak x 6, Mert Ali Sert xxx 13, Burak Eşlik xxx 23, Ege Yaşar x, James Frazier JR xx 9, Göktuğ Baş x

Başantrenör: İlker Salman

1. Periyot: 924 (Samsunspor lehine)

Devre: 3245 (Samsunspor lehine)

3. Periyot: 4963 (Samsunspor lehine)

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