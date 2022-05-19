Öğrenciler 19 Mayıs'ı coşkuyla kutladı

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Bahçeşehir Koleji Kocaeli Kampüsü öğrencileri, düzenlenen etkinliklerle 19 Mayıs coşkusunu doyasıya yaşadı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde Bahçeşehir Koleji Kocaeli Kampüsü'nde program düzenlendi. Kutlama programı, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Programda konuşan Lise Müdürü Orçun Barış, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yaktığı bağımsızlık ateşinin 103. yılını kutlamak için bir araya geldik. Siz gençlerin görevi bilimin ışığından ayrılmadan bıkmadan usanmadan çalışmak. Ancak böyle verilen emeklerin karşılığını ödeyebiliriz" dedi.

Barış'ın konuşmasının ardından sahne gösterileri yapıldı. Danslar, karaoke etkinliği, oyun parkurları, N'alaka grubunun konseri ile devam eden programda, öğrenciler 19 Mayıs'ın coşkusunu doyasıya yaşadı.

Program, Bahçeşehir Koleji Okul Müdürü Mahmut Kalcı'nın sportif faaliyetlerde dereceye giren öğrencilere ödül vermesinin ardından son buldu.

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