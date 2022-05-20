'Ucuz konteyner' ilanıyla 73 kişiyi dolandıran şüphelilere eş zamanlı operasyon

Eticaret sitelerine düşük fiyatlı konteyner ilanı vererek, ikna ettikleri ve kaparo aldıkları 73 kişiyi dolandırdığı belirlenen 17 şüpheli, Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyon neticesinde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eticaret sitesi üzerinden dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri, 17 şüphelinin, eticaret sitelerine düşük fiyatlı konteyner ilanı vererek, ikna ettikleri ve kaparo aldıkları 73 kişiyi dolandırdıklarını tespit etti. Şüpheliler, Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyon neticesinde gözaltına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.