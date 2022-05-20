Gençler Kartepe'de eğlenceye doyacak

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Kartepe Belediyesi tarafından 22 Mayıs Pazartesi günü "Kartepe Gençlik Festivali" düzenlenecek.

Festivalde birbirinden farklı etkinlikler düzenlenecek. Okçuluk, binicilik, langırt, penaltı yarışı, mini golf, floor curling, kaykay, ayak tenisi, boks makinesi, masa tenisi, basket, simülasyon alanı, playstation alanı, hatıra panosu, gençlik sokağı stantları yer alacak. Yapılacak etkinliklerde gençler hünerlerini sergileyecek.

Festivalin sonunda sanatçı Ece Seçkin en sevilen şarkıları ile gençleri coşturacak.

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