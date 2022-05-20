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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İkinci kattan düşen genç kız yaralandı

İHA

İkinci kattan düşen genç kız yaralandı

Kocaeli'de iki katlı apartmanın ikinci katından düşen genç kız yaralandı.
Olay, Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Seda Caddesi'nde bulunan iki katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.A. (17), ikinci kattaki evin penceresinden düştü. Apartmanın giriş katında işyeri bulunan esnaf Özkan Y., ses duyunca ne olduğuna bakmak üzere dükkândan ayrıldı. 17 yaşındaki genç kızın yerde yattığını gören Özkan Y., durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yüksekten düşüp yaralanan N.A., sağlık ekiplerince ambulansa alınarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Genç kızın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayı anlatan esnaf Özkan Y., "Abdest almaya gidiyordum. Ses duyunca halı düşmüş olabilir diye düşündüm. Giderken onu da kenara koyarım dedim. O ara bir bayanın bağırma sesini duydum. Koşup baktığımda ev sahibinin kızı olduğunu gördüm. Sonrasında da 112’ye haber verdim. Sağ olsunlar hemen alıp hastaneye götürdüler" şeklinde konuştu.

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