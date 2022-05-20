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3 aylık bebeğin kahreden ölümü Hayatını kaybeden Ömer Asaf bebeğe ilk müdahaleyi yapan komşu o anları anlattı "Burnundan kan ve köpük geldi. Temizleyip 112 gelene kadar müdahale ettim fakat kurtaramadık" Annesi emzirdiği esnada fenalaşan bebeğin cenazesi aileye teslim edildi

İHA

3 aylık bebeğin kahreden ölümü Hayatını kaybeden Ömer Asaf bebeğe ilk müdahaleyi yapan komşu o anları anlattı "Burnundan kan ve köpük geldi. Temizleyip 112 gelene kadar müdahale ettim fakat kurtaramadık" Annesi emzirdiği esnada fenalaşan bebeğin cenazesi aileye teslim edildi

Kocaeli'de annesi emzirdiği esnada fenalaşan 3 aylık Ömer Asaf bebeğin cenazesi, otopsi işleminin ardından defnedilmek üzere aileye teslim edildi. Ömer Asaf'a ilk müdahaleyi yapan komşu, "Burnundan kan ve köpük geldi. Temizleyip 112 gelene kadar müdahale ettim fakat kurtaramadık" dedi.
Talihsiz olay, İzmit ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde ağlayan 3 aylık bebeğini emziren anne M.K., daha sonra oğlunu yanına yatırdı. Bir süre sonra bebeğin burnundan kan geldiğini gören anne, çığlık atarak ağlamaya başladı. Sesi duyan M.K.'nın kocası T.K. ve komşuları, hemen bebeğe müdahale ederek 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından 3 aylık Ömer Asaf bebeği ambulansa alarak hastaneye götürdü. Ömer Asaf, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
3 aylık bebeğin cenazesi, otopsi işleminin ardından aileye teslim edildi.

"Bebek anne ve babanın ortasında uyuyormuş"
Bebeğe ilk yardımı yapan komşu Mustafa Özben, "Bebeğe ilk yardımı ben yaptım ancak maalesef onu kurtaramadık. Sabah ben kapının çalınmasıyla uyandım ve yataktan fırladım. Komşularımın evine gittiğimde bebek mutfaktaydı, anne ve babası da yanındaydı. Ömer Asaf’ta benim gördüğüm kadarıyla herhangi bir hayat belirtisi yoktu. Ömer Asaf’ın babası ve annesine olayın nasıl olduğunu sordum. Bebek anne ve babanın ortasında uyuyormuş. Bebeğin soluk borusunda herhangi bir cisim olup olmadığını kontrol ettim ancak bir şey yoktu. Bebekte herhangi bir nefes alışı ve nabız atışı da yoktu. 112’yi aradık ve onu bekleyene kadar bebeğe kalp mesajı ve suni solunum yaptım. Bir an bebek hayata gelir gibi oldu, burnundan kan ve köpük geldi. Temizleyip 112 gelene kadar müdahale ettim fakat kurtaramadık. Babasının dediğine göre, bebekte yataktayken morartı varmış ancak ben gittiğimde normaldi. Bebeğin burun kanaması yataktayken de olmuş. Babası uyandığında bebeğin burnundan kan geldiğini görmüş, ben bebeğe ilk yardım yaptığımda da kan lekeleri burun etrafında vardı" dedi.

"Üstüne titriyorlardı"
Ömer Asaf'ın ailesinden bahseden Özben, "Anne ve babanın kan uyuşmazlığı olması sebebiyle bebek doğarken biraz rahatsız doğmuş. Bu kan uyuşmazlığı sebebiyle bebek 1520 gün hastanede tedavi görmüştü, kan değişikliği yapılmıştı. Yakın komşumuz olduğu için durumunun iyiye doğru gittiğini biliyordum ancak sonrasını bilemiyorum. Ömer Asaf ailenin ikinci çocuğu, 4 yaşlarında bir çocukları daha var. Şüpheli ölüm söz konusu değildir çünkü bebek hasta olduğu için aile üstüne titriyorlardı ve çok seviyorlardı" şeklinde konuştu.
Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen bebek, İzmit Orhaniye Mezarlığı'na defnedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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