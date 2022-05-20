Maket teknelerden uyuşturucu hap çıktı 

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KOCAELİ, (DHA)KOCAELİ´de, polisin düzenlediği operasyonda maket yelkenli teknelere gizlenen 1475 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu´nda takibe aldığı aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 2 maket teknenin içine gizlenmiş 1475 uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis, araçtaki 2 şüpheliyi gözaltına aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli Selda Hatun TAN

2022-05-20 17:55:21



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