İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 1 milyon 746 bin TL ceza

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT Körfezi'nde deniz uçağı ile yapılan kontrol sırasında denizi kirlettiği belirlenen gemiye 1 milyon 746 bin 429 TL ceza kesildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi´ne bağlı deniz uçağıyla yapılan kontrol sırasında, İzmit Körfezi Yılport Yarımca Limanı´nda demirli bir geminin balast döktüğü tespit edildi. Komorlar bandıralı `Artey´ isimli kuru yük gemisine 1 milyon 746 bin 429 TL ceza kesildi. Kirliliğin yayılmasını önlemek amacıyla gemi çevresine bariyerler çekilerek önlem alındı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Körfez Ergün AYAZ
2022-05-20 18:23:48
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