Başkan Büyükgöz’den proje denetim turu

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çalışmaların hızla devam ettiği projeleri yerinde denetleyerek bilgi aldı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’den sahada proje denetim turu. Büyükgöz, ilçeye kazandıracağı ve çalışmaların hızla devam ettiği projeleri yerinde denetleyerek yetkililerden bilgi aldı. Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen İlyasbey Sağlıklı Yaşam Merkezi Projesi, Eskihisar Kalesi Çevre Düzenleme Projesi, 1. Sınıf Atık Getirme Projesi, Güzide kale altı tesislerinde sırasıyla incelemelerde bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'e, belediye başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleri eşlik etti. Projelerde gelinen aşama hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Başkan Büyükgöz yaptığı açıklamada, “Tam teşekküllü bir sağlık kompleksi olacak İlyasbey Sağlıklı Yaşam Merkezi Projemiz ilçemize ilaç olacak. Gebze’mize bir ‘güzide’ daha geliyor. Eskihisar kalealtı tesislerimiz en kısa sürede değerli Gebzeli hemşerilerimizi ağırlayacak. 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi ve Sıfır Atık Eğitim Kampusu Projesi ile sıfır atığa dair tüm çalışmaları bir merkezde toplayacağız. Ayrıca projemizde yer alan sıfır atık eğitim kampusunda gerçekleştireceğimiz etkinliklerle çocuklarımızı geri dönüşüm konusunda bilgilendireceğiz. Herkese hayırlı olsun” dedi.

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