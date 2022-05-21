Yazar Delibaş, Atatürk cephede bile kitap okuyordu

Yazar Gülseren Delibaş, fuarda gençlere Atatürk'ün kitap sevgisinden bahsederek "Atatürk cephede bile kitap okuyor, boş durmuyordu" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 12. Kocaeli Kitap Fuarı, 19 Mayıs Gençlik Haftası dolayısıyla önemli bir söyleşiye ev sahipliği yaptı. Yazar Gülseren Delibaş, “Gençler için Nutuk” konulu söyleşi ile 12. Kocaeli Kitap Fuarı’na konuk oldu. Atatürk ve başyapıtı Nutuk’u gençlere anlatan yazar, “Nutuk güçlü bir mücadeleyi anlatıyor. Her Türk gencinin bu güçlü mücadele ile Atatürk’ün Gençliğe Hitabesini ezbere bilmesi gerekiyor. Atatürk 29 Ekim 1925’te Meclise gelip ‘Cumhuriyet ne demektir’ diye soruyor. Türkiye’nin yönetim şekli ‘Cumhuriyettir’ şeklinde anayasaya ekleme yapıyor. Atatürk, ‘Cumhuriyet bir erdem rejimidir. Bütün ümidim gençliktedir. Benim bütün hayalimi gençlerin gerçekleştireceğine inancım sonsuz’ diyor” şeklinde konuştu.



"Atatürk cephede bile kitap okuyor, boş durmuyordu"

Atatürk’ün kitap okuma alışkanlığına da değine Gülseren Delibaş, “Gençlerimiz Atatürk’ü örnek almalı. Atatürk, Reşat Nuri Gültekin’in Çalıkuşu ve Grigori Petrov’un Beyaz Zambaklar Ülkesinde kitapları başta olmak üzere toplam 3 bin 997 kitap okumuş. Atatürk cephede bile kitap okuyor, boş durmuyordu. ‘Hayatta en gerçek yol bilimdir, fendir’ diyordu. Atatürk’ün savaş biter bitmez ilk yaptığı iş eğitimi ele almak oldu. Köy Enstitüleri’ni kurdu. Yüz lider arasında Dünya lideri seçildi, Atatürk’ün ahlak tanımı yüksek derece gayretti. ‘Her genç sanatla ve sporla uğraşmalı’ diyordu. Sizlerden ricam her genç Nutuk kitabını okusun” dedi.

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