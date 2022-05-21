D-100’de birer şerit trafiğe kapatıldı

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Kocaeli D100 Karayolunun Ankaraİstanbul ve İstanbulAnkara istikametinden birer şerit, tramvay üst geçidi çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kuruçeşme’ye kadar uzanacak tramvay hattındaki çalışmalar sebebiyle D100 Karayolunun Ankaraİstanbul ve İstanbulAnkara istikametinden birer şerit trafiğe kapatıldı. Tramvayın geçeceği 332 metre uzunluğunda 9 ayaklı ve 8 açıklıklı üst geçidinin bir ayağı D100 karayolu ortasına inşa ediliyor. Temel kazı çalışmalarının yapıldığı bölgede birer şerit trafiğe kapatılarak güvenlik tedbirleri alındı.

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