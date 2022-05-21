Görme engelli vatandaşlar braille yazılı şablonla ilk oylarını kullandı Bu sefer siyasi partiler değil meyveler oylandı Sandıklardan karpuz birinci çıktı

Görme engelli seçmenlerin oyun gizliliği esasına uygun şekilde oy kullanabilmeleri için yasada gerekli değişiklik yapılmasıyla Kocaeli'de görme engelli bireyler braille yazılı şeffaf şablonda temsili oy kullandı. Siyasi parti yerine 7 tane meyvenin oylandığı sandıkta karpuz, en çok oyu alan meyve oldu.

Görme engelli seçmenlerin oyun gizliliği esasına uygun şekilde oy kullanabilmeleri için yasada gerekli değişiklik yapıldı. Bu çerçevede Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Beyaz Ay Derneği iş birliğiyle temsili oy kullanma etkinliği düzenlendi. Özel Mürüvvet Evyap Özel Eğitim Okulu’nda düzenlenen etkinliğe AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Türkiye Beyaz Ay Derneği Başkanı Lokman Ayva ve çok sayıda görme engelli birey katıldı. Görme engelli 16 birey, braille yazılı şablonda meyveleri oyladı. 7 meyve arasında birinci olan meyve ise Karpuz oldu.



“Seçim güvenliği açısından ve özgür iradelerini doğru kullanabilmeleri açısından güzel bir düzenleme oldu”

Uygulamanın önemli olduğunu söyleyen Başkan Büyükakın, “Son kanuni düzenlemeyle görme engelli vatandaşlarımızın seçim güvenliği açısından ve özgür iradelerini doğru kullanabilmeleri açısından güzel bir düzenleme oldu. Bu seçimlerin nasıl yapılacağıyla ilgili bir şablon hazırlandı, bugün burada da bir denemesi gerçekleştirilecek ardından yüksek kurul tarafından hangi şablon tarafından kullanılması gerektiği tespit edilecek. Bugün şablonlara meyveler konuldu ve meyveler oylanacak” dedi.



“Kendi başlarına kullanabilmeleri ve oyun gizliliğini temin etmek amacıyla böyle bir uygulama ortaya koydu”

Uygulamadan bahseden AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, “Son seçim yasası değişikliklerinde Yüksek Seçim Kurulu’na görme engelli vatandaşlarımızın kendi oylarını kendi başlarına kullanabilmeleri ve oyun gizliliğini temin etmek amacıyla böyle bir uygulama ortaya koydu. Görme engelli vatandaşlarımız ‘Kendi irademi sandığa doğru bir şekilde yansıtamıyoruz’ diye bir talepleri oldu, haklı bir talepti. Geçmiş seçimlerde yanlarında getirdikleri şablonlarla bunları yerine getirebiliyorlardı. Onlara mali bir külfet olmadan Yüksek Seçim Kurulu her sandık mahallinde bulunduracak ve görme engelli vatandaşlarımız oylarını istedikleri partiye kullanabilecek. İnşallah bunun önemli sonuçlarını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bugün burada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Beyaz Ay Derneğinin öncülüğünde bir simülasyon gerçekleştirdik. Güzel bir uygulama oldu. Sahadaki istekleri kurula ileterek görme engelli vatandaşlarımızın çok daha rahat oy kullanmaları ve oylarının zayi olmaması konusunda çalışma içerisinde olacağız” diye konuştu.



“Türkiye demokrasisinde önemli bir aşama

Türkiye’nin ilk uygulaması olduğunu söyleyen Türkiye Beyaz Ay Derneği Başkanı Lokman Ayva, “Türkiye demokrasisinde önemli bir aşama. Toplumun tamamını kucaklayan bir seçim sistemine doğru gidiyoruz. Şu an görme engellilerde bağımızı ve gizli bir şekilde oylarını kullanabilecekler. Bundan sonra hiçbir baskıya maruz kalmayacak ve hiçbir oyları telef olmayacak” şeklinde konuştu.



“Benim ilk oyum oldu”

Görme engelli Yusuf ise “Benim ilk oyum oldu. Başkası ile seçime girmek ve ona güvenmek sıkıntı oluşturabiliyor. Böyle bir uygulamanın ortaya atılması güzel oldu” ifadelerini kullandı.

Oyların kullanılmasından sonra açılan sandıkta en fazla oyu alan ‘Karpuz’ meyvesi oldu. Görme engelli vatandaş ise kemençe çaldı.

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