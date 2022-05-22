Kocaeli Kitap Fuarı'na katılan oyuncu ve yazar İclal Aydın, "Üç Kız Kardeş, benim gibi birileri vardır diye düşünüp yazdığım bir hikayedir. Yalnız olmadığımı gördüm. Bu çok güçlü hissettirdi" dedi.

Oyuncu ve yazar İclal Aydın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 12. Kitap Fuarı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. "Kalbim oyunculuk için değil, yazmak için çarpıyor" diyen Aydın, "Çocukluğumdan beri yazmak en çok istediğim şeydi. Hiçbir zaman oyunculuk hayatımın merkezinde olmadı. İnsanın birlikte öğrenebileceği yol arkadaşlarının olması gerekiyor. Tiyatro oyuncusuyum. Oyunculukla talihimin döndüğünü düşünmüyorum. Yazmayla başladı dönüşüm" dedi.

Film karakterleri üzerinden açıklamalar yapan İclal Aydın, "Bunların hepsi gerçek hayattan. Türkiye bu hikayelerle dolu değil mi? Üç Kız Kardeş, benim gibi birileri vardır diye düşünüp yazdığım bir hikayedir. Yalnız olmadığımı gördüm. Bu çok güçlü hissettirdi" diye konuştu.

Dizi yüzünden bitiremediği 3 projesi olduğunu söyleyen Aydın, "Ama biri çok hızlı ilerleyecek. Günlüklerimden, anılarımdan ve meslek yaşamımdan yola çıkarak bir kitap çıkaracağım. Beğeneceğinizi umuyorum" ifadelerini kullandı.

Herkesin yaşadığı büyük zorluklar olduğunu söyleyen Aydın, "İnsan, acısı hiç bitmeyecek zannediyor ama her zaman bir üstü var. Ben çok güzel üzülürüm. Yerlere yapışırım. Ama sonra bir sabaha uyanırım biter. Allah baş edemeyeceğimiz dert vermesin" şeklinde konuştu.

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