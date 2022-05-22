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Amatör balıkçılar balık tutmak için, çocuklar geleneksel oyunlarda birinci olabilmek için yarıştı

İHA

Amatör balıkçılar balık tutmak için, çocuklar geleneksel oyunlarda birinci olabilmek için yarıştı

Kocaeli’de pandemiden dolayı 3 yıllık ara verilen Turna ve Tatlı Su Levreği Tutma Şenliği, Kandıra Utuk Göleti’nde yapıldı. Etkinlik boyunca doğayla iç içe olan yaklaşık 400 çocuk doyasıya eğlenirken, 260 amatör balıkçı da yarışmada boy gösterdi.
Kocaeli’de Turna ve Tatlı Su Levreği Tutma Şenliği, 3 yıl aranın ardından tekrar yapıldı. Kandıra ilçesindeki Utuk Göleti’nde düzenlenen şenliğe 260 amatör balıkçı ve yaklaşık 400 çocuk katıldı. 3 gün süren etkinlikte kamp ateşi yakılmasının yanı sıra, ödüllü çocuk yarışmaları yapıldı. Yoğurt yeme, sandalye kapma, elma yeme, halat çekme, çuval yarışı ve yumurta yarışı gibi pek çok kategoride çocuklar boy gösterdi. Kocaeli Sportif Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (KAMADER) Başkanı Engin Öztürk de çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutup doğayı sevdirmeyi özellikle misyon edindiklerinin altını çizdi. Öztürk, son 7 etkinlikte ana merkeze bu konuyu koyduklarını belirtti. Öte yandan, balık tutma yarışması çerçevesinde yaklaşık 100 balık yakalanırken en büyüğünün 70 santim civarındaki turna balığı olduğu öğrenildi.

“Yaklaşık 400 çocuğa olta takımı hediye ediyoruz”
Etkinliği değerlendiren KAMADER Başkanı Engin Öztürk, “Turna ve Tatlı Su Levreği Şenliği’nin 14.’sünü düzenliyoruz. 2006 yılında başlayıp 2019’a kadar yapmıştık. Sonrasında pandemiden dolayı yaklaşık 3 yıl yapamadık. İnsanlarımız, amatör balıkçılarımız, doğaseverlerimiz gerçekten böyle bir ortamı özlemişler. Organizasyon çerçevesinde özellikle ailelerimize ve çocuklarımızın eğlenmesine yönelik girişimler yaptık. Yaklaşık 400 civarında çocuğumuz çocuk oyunlarına katıldı. Katılan tüm çocuklarımıza da olta takımı hediye edeceğiz. Olta takımı hediye etmemizin de bir amacı var. Biliyorsunuz, çocuklarımızın kötü alışkanlık edinme yaşı oldukça düştü. Çocuklarımızı bilgisayar ve tabletlerden, özellikle telefonlardan kurtarmak için onları bu tarz faydalı faaliyetlere yönlendirmek istiyoruz. Onun için de son 7 yıldır çocuklarımızı resmin ana merkezine koyduk. 260 tane de amatör balıkçımız yarışmaya katıldı. Şu saate kadar yaklaşık 100 tane balık yakalandı. En büyüğü 70 santim civarında, turna balığı. Güzel bir organizasyon var, iyi de balık çıkıyor. Hakemlerimiz, hakem masalarına bütün hesaplamalarını, bütün ölçümlerini tespit edecekler esas sayı ve boyları o zaman çıkacak. Hemen hemen 81 ilden aileler Kandıra’ya bu etkinliğe geldi. Bize ilgi ve alaka gösteren herkese çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Çocuklarımı kötü alışkanlıklardan korumak için balığa getiriyorum”
Amatör balıkçı Recep Ürkmez ise, “Sakarya’dan geliyorum. Doğayla iç içe güzel bir ortam var. İkinci kez katılıyorum. Hiç balık yakalayamadım. Nasipsizim. Balık işinin uzmanlıkla alakası yok, tamamen nasip işi. Çocuklarımı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için mümkün olduğunca kendimle beraber balığa götürüyorum. Seviyorlar da balığa gelmeyi. Derneklerimiz güzel çalışmalar yaptıkça biz de destek olmaya çalışıyoruz” dedi.

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