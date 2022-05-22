Niğde'deki kazada ölen Sude´nin evinde yas; ilçede festival eğlenceleri iptal (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ÖMER FARUK FERİZLİLİ

Niğde'de meydana gelen kazada yaşamını yitiren Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği 3'üncü sınıf öğrencisi olan Ömer Faruk Küçük'ün Sakaryalı olduğu ortaya çıktı. Ömer Faruk'un Ferizli Kemalpaşa Mahallesi'nden Ahmet Küçük'ün oğlu olduğu öğrenildi. Ömer Faruk Küçük'ün cenazesinin otopsi işlemleri sonrasında bu gece Sakarya'ya getirilmesi bekleniyor.Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/KOCAELİ, (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Merkez Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2022-05-22 16:27:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.