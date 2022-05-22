Bir kişinin öldürüldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 2 tutuklama



Soner GÜLEZER/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gölcük ilçesinde iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı silahlı kavga ile ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı, 2 kişi için hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

Şehitler Mahallesi Malazgirt Caddesi 4429 Sokak üzerinde önceki gün husumetli olan iki grup arasında bıçak ve tabancanın kullanıldığı kavga çıktı. Arbede esnasında Ö.Y. tabanca ile aynı aileden olan Ömer Akyol (30), ağabeyi Osman Akyol (36) ve eşi Hanife Akyol´a (32) kurşun yağdırdı. Ö.Y.'nin beraberindeki İ.S. ise bıçakla yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 4 kişiye müdahalede bulundu. Daha sonra hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Osman Akyol, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Silahlı kavga ile sürdürülen soruşturmada G.Y., Ö.Y., Ö.Y., İ.Y., S.Y., T.G. ve Ö.A. gözaltına alındı. Alınan ifadelerinin ardından şüpheliler Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. G.Y. savcılık tarafından, T.G. ve Ö.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İ.Y. ve S.Y. hakkında ev hapsi kararı verilirken Ö.Y. ve Ö.Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Merkez Soner GÜLEZER

2022-05-22 20:00:14



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