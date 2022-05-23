Cumhurbaşkanı Erdoğan, Niğde'deki kazada hayatını kaybeden Sude Naz'ın cenazesine katıldı



Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Adana'daki gençlik şöleni dönüşü yaşanan kazada hayatını kaybeden Sude Naz Akkuş'un (20), Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki cenazesine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sude kızımızın bulunduğu otobüsteki şoförle ilgili yargı gerekenler neyse bunların takibini yapıyor, yapacak. Bizler de bunun takipçisi olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adana'daki gençlik şöleninden dönenleri taşıyan otobüsün şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden 3 kişiden Sude Naz Akkuş'un, Kartepe ilçesindeki cenazesine katıldı. Kartepe Meşelik Park Camii´nde kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, milletvekilleri ve Akkuş ailesi katıldı. Cenazede Sude Naz´ın annesi Gülşen Akkuş´un güçlükle ayakta durduğu görüldü. Şaban Akkuş ise uzun süre kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sude Naz´ın cenazesinin yanında bulunan ve yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı dün hayatını kaybeden Taliha Ustabaş´ın (82) da cenaze namazını kıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileye taziye dileklerini iletti. Olayın sorumluları hakkında yargının gerekli işlemleri yaptığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adana´da bizler bütün gençlerimizle çok coşkulu heyecan dolu bir akşam yaşadık. Ertesi sabah bu elim trafik kazasını duyduk. Rabbimden temennimiz odur ki inşallah bu genç yaşta ebediyete uğurladığımız Sude kızımız ve Taliha Hanım için rabbim mekanlarını cennet eylesin. Ailelerine başsağlığı diliyoruz" dedi.

`ÇOK İYİ NİYETLE BÖYLE BİR YOLCULUĞA ÇIKMIŞLARDI´

Namazı kılanlardan bir kez daha helallik isteyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Sude kızımızın bulunduğu otobüsteki şoförle ilgili yargı gerekenler neyse bunların takibini yapıyor, yapacak. Bizler de bunun takipçisi olacağız. Bunu takipsiz bırakamayız. Onlar çok iyi niyetle böyle bir yolculuğa çıkmışlardı. Bu yolculuğun sonu tabii böyle gerçekleşti. Sizlerden tekrar haklarınızın helal edilmesini istiyorum"

Namazın ardından Sude Naz Akkuş´un cenazesi Kartepe İstasyon Mezarlığı´nda toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Kartepe Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2022-05-23 15:12:05



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