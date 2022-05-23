Durdurulan araçtan 35 kaçak göçmen çıktı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir araçta yapılan aramada 35 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince Gebze'de bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 35 kaçak göçmen yakalanırken, sürücü İ.A. ise gözaltına alındı. İ.A., emniyetteki işlemleri sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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