Moto kuryenin çarptığı epilepsi hastası yaya atak geçirdi, vatandaşlar panik oldu

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Kocaeli'nin Derince ilçesinde motosikletli kuryenin çarpığı genç epilepsi hastalığı sebebiyle atak geçirince vatandaşlar panik oldu.

Kaza, Derince ilçesi Yenikent Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, moto kuryelik yapan Ahmet P., 41 AGM 097 plakalı motosikletiyle paket yetiştirmek için yola çıktı. Cadde üzerinde seyir halinde olan Ahmet P., yolun karşısına geçmek isteyen Azad isimli gence çaptı. Çarpmanın etkisiyle genç yola savrularak yaralandı. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen Azad, kazanın korkusuyla atak geçirince vatandaşlar panik yaşadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı genci ambulansla hastaneye götürdü. Polis ekipleri, moto kuryeyi ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

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