Örgütün bombalı araçlarını hazırlayan DEAŞ'lı yakalandı

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Dinçer AKBİRSelda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye'de örgütün bombalı araçlarını hazırladığı belirtilen H.E.H.´nin da aralarında bulunduğu 8 kişi yakalandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Kocaeli, Gaziantep ve Şanlıurfa'da yapılan baskınlarda aralarında Suriye uyrukluların da bulunduğu H.E., K.C., S.E.S., H.E.H., M.A., Z.A., E.A.E ve A.E.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda bulunan örgütsel belgeler ve dijital materyallere el konuldu.

BOMBACI YAKALANDI

Şüphelilerden H.E.H.'nin, DEAŞ'ın Suriye'deki eylemlerde kullandığı bombalı araçlara bomba düzeneği hazırlayıp, kurulumunu yaptığı öğrenildi. Yakalanan diğer 7 şüphelinin ise örgüte lojistik destek ve mühimmat sağladıkları tespit edildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Selda Hatun TAN

2022-05-24 11:14:21



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