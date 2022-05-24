Kartepe'de minikler "Şaşkın Korsan" oyunuyla eğlendi

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Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen "Şakın Korsan" isimli çocuk oyunu miniklerin beğenisini topladı.

Kartepe Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen "Şaşkın Korsan" isimli oyunu çocuklar ilgiyle izledi. Çocuklara mutluluk ülkesinden kaçırılan prensesin heyecanlı hikayesinin anlatıldığı tiyatro gösterisi, miniklerin beğenisini topladı. Çocukların heyecan ve neşe içerisinde izledikleri tiyatro gösterisi sonrasında Kartepe Belediyesi tarafından hazırlanan "Kiraz ile Kestane" dergisinin son sayısı miniklere hediye edildi.

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