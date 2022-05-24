DARES, milli takıma sporcu yetiştiriyor

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü (DARES), karate branşında milli takıma 2 sporcu daha kazandırdı.

Olimpiyat ikincisi Eray şamdan ile 2529 Mayıs tarihlerinde Büyükler Avrupa Şampiyonası’na hazırlanan DARES’de, Ümit Erkekler 70 kilogram kategorisinde Taylan Cemal Sakin de haziranda yapılacak Avrupa Ümitler, Gençler 21 Yaşaltı Şampiyonası için vize almıştı.

Geçtiğimiz hafta yapılan Türkiye Veteranlar Karate Şampiyonası ve milli takım seçmelerinde kategorisinde birinci olan Tamer Sülü, Sırbistan’da yapılacak Balkan Veteranlar Karate Şampiyonası için milli takım kadrosuna seçildi. Yine geçtiğimiz hafta Sakarya’da yapılan Türkiye Minikler ve Yıldızlar Karate Şampiyonası’nda altın madalyanın sahibi olan Zeynep Kocaman da Balkan Şampiyonası için milli takım kadrosuna seçildi. Sülü ve Kocaman da Balkan Şampiyonalarında milli takım adına tatamiye çıkarak madalya mücadelesi verecek.

"Al bayrağımızı dalgalandırmaya devam edeceğiz"

DARES Teknik Direktörü Adnan Şamdan, "Avrupa Şampiyonası için başta sporcumuz Eray Şamdan olmak üzere A Milli Takım kafilemizle hazırlıklarımızı sürdürürken, Ümitler, Veteranlar ve Yıldızlar kategorilerinde de DARES olarak milli takıma sporcu vermenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bizlere bu konuda her zaman destek vererek yanımızda olan Belediye Başkanımız Muzaffer Bıyık ve Kulüp Başkanımız Hüsamettin Ergül’e teşekkür ediyorum. DARES olarak milli formayla al bayrağımızı dalgalandırmaya devam edeceğiz" dedi.

"Darıca’mızın gençlerine güveniyoruz"

Milli takıma seçilen gençleri tebrik eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise "Darıca Belediyesi olarak Darıca’mızın gençlerine güveniyor ve onları önemsiyoruz. Spora ve sporcuya desteğimizi arttırdık. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’müzün bünyesinde 2 olan branşı 9’a çıkardık. Verdiğimiz destekler ve yaptığımız yatırımlar sonrası 8 olan milli sporcu sayısını da 50 milli sporcuya çıkardık. Atletizmden karateye, bokstan bilek güreşine kadar birçok farklı branşta yeni milli sporcular yetiştirmenin gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

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