Görme engelli bireyler için cihaz geliştirdiler Büyükşehir, görme engelli bireyler için cihaz geliştiren gençlere destek oldu

Görme engelli bireylerin daha güvenli ortamda hareket etmelerini sağlamak için cihaz geliştiren iki üniversite öğrencisine, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi destek oldu.

Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinden mekatronik mühendisi Mustafa Ali Özgönül ve bilgisayar mühendisi Sadig Yusifov projeye nasıl başladıklarını anlattı. Özgönül, "Arkadaşım Sadig’la birlikte fakültenin girişinde bulunan merdivende görme engelli bir arkadaşımıza denk geldik. Elindeki baston merdiveni algılayamadığı için takılıp düştü. Yaşadığımız bu olaydan sonra Sadig ile birlikte görme engelli bireyler için daha güvenli bir ortamda hareket etmelerini sağlayacak bir cihaz geliştirme fikrine vardık. Bu doğrultuda da birkaç farklı fikir çıktı ortaya. 2019 yılında ortaya çıkan bu fikirlerle çeşitli yarışmalara başvurduk. Fakat hiçbir derece elde edemedik. Sebebi ise cihazın çok kullanışsız olması, taşınabilirliği yoktu. Daha sonra KBB desteği ile cihaz daha farklı bir prototipe evrildi" dedi.



"Destekleri sayesinde ödülü almaya hak kazandık"

Cihazın 2020 yılında TÜBİTAK'ta Türkiye 1'inciliğine layık görüldüğünü söyleyen Özgönül, şu ifadeleri kullandı:

"2020 yılında aldığımız ödülün ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin kapsını çaldık. onlara 'Bakın elimizde ödül almış bir prototipimiz var' dedik. Atölye ve test aşamalarında desteğe ihtiyacımız olduğundan bahsettik. Onlarda sağ olsun gerçekten kendi personelleri ile beraber bize yardıma geldiler ve ürünü test etmemizde çok büyük yardımları dokundu. Daha sonrasında TÜBİTAK 1512 programına başvurduğumuzda ise şirketleşme aşamasında yine destek oldular. Bu destekleri sayesinde ödülü almaya hak kazandık. Şu an Kocaeli Üniversitesi TeknoPark’ın içinde görme engelli bireyler için akıllı teknolojik cihazlar üreten bir şirketi işletmekteyiz. Bu 3 yıllık serüvenin ardından görme engelli bireylerin güvenli hareket etmeleri noktasında hayatlarına artık dokunabiliyoruz".

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