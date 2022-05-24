Örgütün bombalı araçlarını hazırlayan DEAŞ'lı yakalandı (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



SERBEST KALDILAR

Kocaeli merkezli Şanlıurfa ve Gaziantep'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 8 kişi, adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN

2022-05-24 16:39:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.