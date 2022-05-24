Kocaelispor’da Omolo ile yollar ayrıldı

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Kocaelispor, Johanna Omolo’nun sözleşmesini feshetti.

Önümüzdeki sezon 2. Lig’de statü gereği yabancı oynatamayacak olan Kocaelispor, Omolo ile de yolları ayırdı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Johanna Ochieng Omolo’nun 31.05.2022 tarihinde sona erecek olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir” ifadeleri yer aldı. Yeşilsiyahlılar, geçtiğimiz günlerde de Mandjeck ile sözleşme feshetmişti.

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