Semih Karadeniz ve Diogo Özçakmak, 1 yıl daha Kocaelispor’da

TFF 2. Lig’e düşen Kocaelispor’da Semih Karadeniz ve Diogo Özçakmak’ın 1 yıllık opsiyonları kullanıldı.

Önümüzdeki sezon TFF 2. Lig’de mücadele edecek olan Kocaelispor’da kadro planlaması başladı. Sağ bek Semih Karadeniz ve stoper Diogo Aleksis Özçakmak’ın 31 Mayıs’ta bitecek olan opsiyonları kullanıldı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından her iki oyuncuyla da Mayıs 2023’e kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

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