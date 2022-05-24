Kamyonun kameriyeye çarptığı kazada yaralanan Ayşenur, kurtarılamadı (2) 

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Kocaeli´nin Gebze ilçesinde freni boşalan halat yüklü kamyonun, yol kenarındaki kameriyeye çarptığı kazada hayatını kaybeden Ayşenur Tarhan, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. İstasyon Mahallesi´nde bulunan Buhara Camisi´nde kılınan cenaze namazına Ayşenur´un ailesi ve arkadaşları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Ayşegül´ün cenazesi Pelitli Mezarlığı´nda toprağa verildi.
ŞOFÖRÜN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Yaşanan kazanın ardından kamyon şoförü Serdar Bestel´in ifadesi ortaya çıktı. Yaralı şoför ifadesinde kendisinin rampa olan yola bilerek girmediğini, navigasyonun kendisini o yola soktuktan sonra kamyonun geri bir şekilde rampa aşağı kaymaya başladığını ve aracı kontrol edemediğini söylediği öğrenildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kocaeli Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2022-05-24 18:53:55
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