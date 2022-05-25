Kartepe'de 123 bin fide toprakla buluştu

Tarımsal kalkınmaya yönelik çalışmalarını sürdüren Kartepe Belediyesi, vatandaşlara 72 bin fide dağıttı.

Kartepe Belediyesi, fide destekleri projesi çerçevesinde ilçe genelinde amatör veya profesyonel olarak tarımla ilgilenen vatandaşlara ücretsiz olarak domates, patlıcan, biber ve salatalıktan oluşan 72 bin fide dağıttı. Geçen sene salatalık, karpuz, kavun ve domatesten oluşan 51 bin fide dağıtımı yapan Kartepe Belediyesi, bu yıl ile birlikte 123 bin fideyi toprakla buluşturdu.

Dağıtım programına katılan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Hükümetimizin tarım vizyonu ve politikaları öncülüğünde, ata tohumu ve fide teşviklerimizle organik üretimi desteklemeye devam ediyoruz. İlçemizdeki tarımı desteklemek, çocuklarımıza fideyle tanışarak fideden mahsüle giden süreci öğretebilmek, hemşehrilerimizin verimli ve üretken bir süreç geçirmelerini sağlamak için toplamda 123 bin sebze fidemizi hemşehrilerimizle buluşturduk" dedi.

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