Sürücü belgesi yeterli çıkmadı, kamyonunun kasasında 35 kaçak göçmen yakalandı (2)

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YAKALANAN KİŞİ SAYISI 35'E YÜKSELDİ

Kocaeli Valiliği, kamyonda 24'ü Afgan, 9'u Pakistan, 1'i İran ve 1'i Banladeş uyruklu olmak üzere 35 kişinin yakalandığını, işlemlerin tamamlanmasının ardından sınır dışı edileceklerini belirtti.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Selda Hatun TAN

2022-05-25 12:21:31



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