Körfezli öğrenciler Çanakkale'de

Körfez Belediyesi, ilçedeki okullarda eğitim gören öğrencileri Çanakkele'ye götürüyor. Son olarak Med Marine Tuncer Şen Fen Lisesi öğrencileri Çanakkale'yi gezdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürütülen proje çerçevesinde son olarak Med Marine Tuncer Şen Fen Lisesi öğrencileri Çanakkale’deydi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen proje çerçevesinde okulda toplanan öğrenciler, otobüs ile Çanakkale’ye doğru yola çıktı. Rehber eşliğinde gerçekleştirilen ziyaretler çerçevesinde 57. Alay Şehitliği ve Conk Bayırı başta olmak üzere; Kilitbahir Kalesi, Namazgah Tabyası, Seyit Onbaşı Anıtı, Rumeli Mecidiye Tabyası, Şahindere Sargı Yeri Hastane Şehitliği ve Çanakkale Şehitler Abidesi gibi gezildi.

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