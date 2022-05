Genç ressamların resimleri sergilendi Sanat öğrencilerinin resimleri görücüye çıktı

Gebze Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen ve öğrenciler tarafından hazırlanan resimler sanat severlerle buluşturuldu.

Gebze Osman Hamdibey Kültür Merkezinde açılan sergide, Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan resimler sanatseverler ile buluştu. Program, protokolün kurdele kesimi ile başladı. Ardından kısa bir konuşma yapan Gebze Kaymakamı Musatafa Güler, ’’Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, 'Sanatsız kalmış bir milletin hayat damarları kopmuş gibidir.' Sanat konusunda çok eksiğiz. Böyle bir zamanda öğrencilerimizin bu sergisi bizi mutlu etti" dedi.

Serginin ana temasının yaşamın her şekli ve hissiyatı ile özgün çalışmalar olduğunu söyleyen Görsel Sanatlar Öğretmeni Hülya Akkoç, ’’Resim sergimiz pandemi döneminde başlayıp devam eden, bu sene de neticelendirilen bir sergi oldu. Emeğimize değdiğini düşünüyorum. Çok çalıştık. Resimlerimizde akrilik boya tekniği kullanıldı. Genelde değişik sanat akımlarından faydalanıldı ve taklit çalışmalar yapıldı. Bunun yanı sıra özgün çalışmalarımız var. Yorucu ve meşakkatli ama netice olarak güzel bir çerçeve. Böyle güzellik sunulduğunda öğrencilerimiz, idarecilerimiz ile hepimiz birlikte bir şeyler çıkardık ortaya. İnsanlar bu sergilerde kendilerini görmüş oluyorlar. Sanata meyilli olan öğrencileri illaki, 'Güzel sanat bölümüne gidin' diye zorlamıyoruz. Kendileri tercih edip, en son verdikleri karar nokta atışı oluyor" diye konuştu.

Son sınıf öğrencisi Osman Efe Gürkan ise, yaptığı resimde Akdeniz bölgesinde çıkan yangınlardan esinlendiğini ifade ederek, "Öncelikle resmimiz çok güzel bir doğa manzarası yansıtmakta. Geçtiğimiz sene yaşamış olduğumuz çok ciddi orman yangıları oldu. Bu orman yangılarının verdiği buruklukla ve çok hüzünlü bir şekilde yaptım. Resmi yaparken nature’s bir şeklide çalıştım ve akrilik boya kullandım. Sanat insanı geliştirmekten ziyade insanın ruhunu da besler ona iyi gelir. Sanat gerçekten her insana gerekli insan kendini sanatta bulabiliyor" şeklinde konuştu.

Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi 9. sınıf öğrencisi Eslem Yılmaz ise, ’’Bu benim ilk sergim. Daha öncede kağıtlara güzel resimler yapıyordum. Öğretmenim 9. sınıfa geldiğimde resim yeteneğimi fark etti ve tuvale başlamam için destekleyerek, teşvik etti. Bu resmimde aslında, 'Yapamayacak mıyım?' gibi düşündüm ama asla pes etmedim ve güzel bir iş çıkacağını biliyordum. Öğretmenim beni her zaman destekledi her zaman yardım etti. Artık yeteneğimi sunmam için bana şans veren öğretmenlerime teşekkür ediyorum’’ şeklinde konuştu.

Bir gün sürecek resim sergisinde 90 adet çalışma bulunuyor.

