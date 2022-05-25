Sahte dişçi, muayenehanesinde suçüstü yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sahte dişçi, muayenehanesinde suçüstü yakalandı

İHA

Sahte dişçi, muayenehanesinde suçüstü yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kendisini diş hekimi olarak tanıtarak ruhsatsız bir şekilde tedavi uygulayan yabancı uyruklu şahıs jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede yabancı uyruklu bir şahsın kendisini diş hekimi olarak tanıtıp ruhsatsız bir şekilde kendisi gibi yabancı uyruklu şahısları ücret karşılığı muayene ettiği, diş çekimi yaptığı, ilaç tedavisi verdiği ve ilaç sattığını tespit etti. İstihbaratı değerlendiren İstihbarat Şube Müdürlüğü, İzmit İlçe Jandarma Komutanlığı ve İzmit İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese operasyon gerçekleştirdi. Yapılan baskında kendisini diş hekimi olarak tanıtan yabancı uyruklu A.J.M.A. (36) isimli şahıs, muayenehane olarak kullandığı dairede tedavi yaparken suç üstü yakalandı. Ekipler tarafından dairede yapılan aramada 1 adet diş tedavi ünitesi koltuğu, 1 adet kuru hava cihazı, 1 adet hava komprasörü, çeşitli ağız aynası, elevatör, davye, dolgu aletleri, diş kanal tedavi malzemesi ve kompozit dolgu malzemesi, 10 adet protez ölçü kaşığı, 1 adet amalgamatör, 1 adet ışıklı dolgu cihazı, 1 adet protez renk skalası, 1 adet torç, 5 adet presel, 1 adet endoseal, 1 adet kanal boyu ölçüm cihazı, 1 adet kanal endamotoru, 1 litre çeşitli dezenfektan malzemesi, 1 adet diş beyazlatma cihazı, 1 adet kavitron cihazı, 1 kutu bistüri ucu, spanç ve rulo pamuk çeşitleri, 100 adet jetokain ampul, 1 kutu hamur şeklinde protez ölçü malzemesi, 1 adet locanest ağız spreyi malzemeleri ele geçirildi.
Olayın ardından gözaltına alınan sahte doktor, Kocaeli Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı ile ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Muayene olarak kullanıla daire mühürlenirken, tıbbi cihazlara ise el konulduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı Trafik sebebiyle yavaşlayan otomobile çarptı, yola savrulup yaralandı
YEREL HABERLER Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı Trafik ...
Gecekondu alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Gecekondu alevlere teslim oldu
Kaza sonrası otomobilinde sıkışan sürücü yaralandı Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kaza sonrası otomobilinde sıkışan sürücü ...
İşte kira fiyatlarının yükselmesinin sebebi Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu: "İnternet portallarında ilan hurdalığı var" "Kiraların artmasının sebebi internet portallarında yapılan bireysel ilanlardır" "Maalesef bugün bu sektör tekelleşmiş halde ve bunu yapan da sahibinden.com'dur"
YEREL HABERLER İşte kira fiyatlarının yükselmesinin sebebi Kocaeli ...
Aracında diri diri yakılan iş adamının yasak aşkına zorla getirilme kararı
YEREL HABERLER Aracında diri diri yakılan iş adamının yasak aşkına ...
İnşaattan düştü, hastanede kurtarılamadı
YEREL HABERLER İnşaattan düştü, hastanede kurtarılamadı
O görüntülere valilikten açıklama geldi Kocaeli Valiliği: "35 yabancı uyruklu şahıs yakalandı"
YEREL HABERLER O görüntülere valilikten açıklama geldi Kocaeli ...
Genç ressamların resimleri sergilendi Sanat öğrencilerinin resimleri görücüye çıktı
YEREL HABERLER Genç ressamların resimleri sergilendi Sanat ...
Milli bilek güreşçilerinden Romanya’da resital
YEREL HABERLER Milli bilek güreşçilerinden Romanya’da resital
Kocaelispor'da Berkay Dabanlı ile yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Kocaelispor'da Berkay Dabanlı ile yollar ayrıldı
Kartepe, Masterler Türkiye şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Kartepe, Masterler Türkiye şampiyonu oldu
Körfezli öğrenciler Çanakkale'de
YEREL HABERLER Körfezli öğrenciler Çanakkale'de
Sürücü belgesi yeterli çıkmadı, kamyonunun kasasında 35 kaçak göçmen yakalandı (2)
YEREL HABERLER Sürücü belgesi yeterli çıkmadı, kamyonunun kasasında ...
Miniklerden Sıfır Atık Projesine destek
YEREL HABERLER Miniklerden Sıfır Atık Projesine destek
Dev projede tapuları Binali Yıldırım dağıtacak
YEREL HABERLER Dev projede tapuları Binali Yıldırım dağıtacak
Sürücü belgesi yeterli çıkmadı, kamyonunun kasasında 27 Afgan yakalandı
YEREL HABERLER Sürücü belgesi yeterli çıkmadı, kamyonunun kasasında ...
Başiskele'ye yürüyüş ve bisiklet yolu yapılıyor
YEREL HABERLER Başiskele'ye yürüyüş ve bisiklet yolu yapılıyor
Kartepe'de 123 bin fide toprakla buluştu
YEREL HABERLER Kartepe'de 123 bin fide toprakla buluştu
Kursiyerler el emeği ürünlerini sergiledi
YEREL HABERLER Kursiyerler el emeği ürünlerini sergiledi
150 saman balyası küle döndü
YEREL HABERLER 150 saman balyası küle döndü
Palet deposu alev alev yandı
YEREL HABERLER Palet deposu alev alev yandı
Bir kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı kaza anı anbean kameraya yansıdı Feci kazada hayatını kaybeden genç kız son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Bir kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı kaza anı ...
Piyasaya sürülmeye hazır onlarca kilo kaçak tütün ve binlerce makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Piyasaya sürülmeye hazır onlarca kilo kaçak tütün ve ...
Kamyonun kameriyeye çarptığı kazada yaralanan Ayşenur, kurtarılamadı (2) 
YEREL HABERLER Kamyonun kameriyeye çarptığı kazada yaralanan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.