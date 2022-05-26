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Kocaeli'de yakalanan 400 düzensiz göçmenden 272'si sınır dışı ediliyor

İHA

Kocaeli'de yakalanan 400 düzensiz göçmenden 272'si sınır dışı ediliyor

Kocaeli'de yapılan operasyonlarda yakalanan 400 göçmenden 272'si, Afganistan'a gönderilmek üzere otobüslerle İstanbul Havalimanı'na götürülüyor.

Aralarında 22 Mayıs'ta kapalı kasa araçtan kaçarken görüntüleri sosyal medya ve basına yansıyan düzensiz göçmenlerin de bulunduğu yabancı uyruklular, Afganistan'a gönderilmek üzere jandarma ve polis ekipleri eşliğinde İstanbul Havalimanı'na doğru yola çıkarıldı. İşlemleri devam eden 128 göçmenin ise yarın İstanbul'a intikal ettirileceği öğrenildi.

Valilikten açıklama
Kocaeli Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Kocaeli'de 22 Mayıs tarihinde meydana gelen ve sonrasında sosyal medya ve haberlere yansıyan kapalı kasa bir araçtan kaçmaya çalışan düzensiz göçmenlerin görüntüsü dün gündeme gelmişti. O düzensiz göçmenlerin de aralarında bulunduğu 400 Afgan düzensiz göçmeni sınır dışı ediyoruz. Yapılacak 3 charter seferi ile bugün 272 ve yarın 128 olmak üzere toplamda 400 Afgan düzensiz göçmen Kocaeli Valiliği koordinesinde Kocaeli Geri Gönderme Merkezi'nden İstanbul’a intikal ettirilerek İstanbul Havalimanı'ndan Afganistan’a gönderilecektir" denildi.

Düzensiz göçmenlere ilişkin mücadelenin sürdürüldüğünün kaydedildiği açıklamada, şu bilgilere de yer verildi:
"Göç İdaresi Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre; Türkiye Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde sürdürülen çalışmalar çerçevesinde düzensiz göçmenler charter seferler ve tarifeli uçuşlarla ülkelerine gönderiliyor. 2022 yılı başından bugüne kadar Afganistan’a 45 charter seferi düzenlendi. Bu charter seferleriyle 8 bin 682 Afganistan vatandaşının ülkesine dönüşü sağlandı. Bunlarla beraber, tarifeli uçuşlarla ülkesine gönderilenler de hesaba katıldığında bu yıl Afganistan uyruklu yabancıların sınır dışı sayısı 14 bin 882’ye ulaştı. Tüm uyruklar hesaba katıldığında ise bu yıl ülkemizden sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 29 bin 606 olarak kayıtlara geçtiği bildirilmiştir. İlimiz özelinde de 2022 yılı başından itibaren çevre iller dahil yakalanarak Kocaeli Geri Gönderme Merkezimize teslim edilen 833 yabancı uyruklu kişinin sınır dışı işlemi gerçekleştirilmiş olup bugün ve yarın yapılacak sınır dışı işlemleri ile birlikte toplam sayı 1233’e ulaşmış olacaktır"

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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