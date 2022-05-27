BAŞKEM'de kadınlar seramik çini boyama öğreniyor

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Başiskele Kadın El Emeği Mağazası'nda (BAŞKEM) seramik çini boyama etkinliği gerçekleştirildi.

Başiskele Belediyesi tarafından hizmete açılan BAŞKEM'de çeşitli atölye çalışmaları da yapılıyor. Bu çerçevede, Başiskele Halk Eğitim Merkezi eğitimeni Meryem Kurtuldu Erkal, seramik çini boyama atölyelerini kursiyerlerle birlikte mağazada gerçekleştirdi. Bir alışveriş merkezinin ikinci katında hizmet veren BAŞKEM'de, mağazaya alışverişe gelen vatandaşlar, seramik çini boyama atölye çalışmalarını ilgiyle takip etti.

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