Körfez'in projeleri Ankara'da masaya yatırıldı

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, projeleri görüşmek için Ankara’da temaslarda bulundu.

İlk olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Fikri Işık, İlyas Şeker, Mehmet Akif Yılmaz ve Sami Çakır’ı ziyaret eden Şener Söğüt, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ile de bir araya geldi. Başkan Söğüt’e ziyaretlerde Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz da eşlik etti.



"Her türlü adıma destek olacağız"

Körfez’de yapımı planlanan projelerin ele alındığı ziyaretlerin son durağı ise Gençlik ve Spor Bakanlığı oldu. Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz’ın da katıldığı ziyarette, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile bir araya gelen Başkan Şener Söğüt, ilçeye yapılacak olan kapalı spor salonu projesi ile ilgili olarak kendisine teşekkür etti.

Körfez’de seyirci kapasiteli bir spor salonu olmadığını belirten Söğüt, "Güzel bir alanımız var. Sizlerin de desteğiyle kısa süre içerisinde ihalesi yapılarak çalışmalar başlayacak. Körfezli gençlerimiz için güzel bir alan oluşacak" dedi. Bakan Kasapoğlu da ziyaret dolayısıyla teşekkür ederek, "Körfezli gençlerimiz için yapılacak her türlü adıma desteğimiz olacak" diye konuştu.

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