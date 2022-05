AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım: “Varsa yoksa ‘Recep Tayyip Erdoğan’ı indirelim’ diyorlar, indiremezsiniz, gücünüz de yetmez” “27 Mayıs, yüz karası bir olaydır” “Sorunu olmayan delilerle ölülerdir”

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde gerçekleştirilen tapu teslim törenine katılan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, “Ortalıkta dolaşanlar, yetki isteyenler ne vaat ediyorlar? Havaalanlarını 2 katını çıkaracağız’ diyeni duydunuz mu? ‘Okulları arttıracağız’ diyenleri duydunuz mu? ‘İstihdamı arttıracağız’ diyenleri duydunuz mu? Ne duyuyorsunuz; varsa yoksa ‘Recep Tayyip Erdoğan’ı indirelim’ diyorlar. İndiremezsiniz, gücünüz de yetmez” dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Kocaeli’nin Darıca ilçesinde düzenlenen Emek Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde tapu teslim törenine katıldı.



“27 Mayıs, yüz karası bir olaydır”

Programda konuşan ve 27 Mayıs tarihinin önemine değinen AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, “27 Mayıs’ın ne demek olduğunu bilmeyeniniz yok. 27 Mayıs millet iradesine, Türkiye demokrasisine karşı yapılan ilk darbedir. Aradan yıllar geçmesine rağmen maalesef darbenin hasarları, darbenin verdiği zararlar hala konuşuluyor. 27 Mayıs bu ülkenin seçilmiş başbakanı, 2 tane bakanının darbeyle indirildiği ve idam edildiği yüz karası bir olaydır. Bugün Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan birer demokrasi şehidi olarak milletimizin gönlünde yerini yapmıştır. Ancak o darbeyi yapanları bugün hiç kimse hatırlamamaktadır. Bu neyi gösteriyor? Bu da bizim milletimizin halk iradesine olan desteğini ve sahip çıkmasını gösteriyor. 27 Mayıs ile kalmadı Türkiye’de mili iradeye, demokrasiye müdahaleler. 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, 27 Nisan Elektronik Muhtırası ve daha sonra biliyorsunuz en son olarak 2016 yılı 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi bunları takip etti. Milletten yetki almayan, milletin desteğine sahip olmayanların millet iradesine karşı giriştiği her darbe maalesef darbeciler adına başarıyla sonuçlandı. Bunun bir istisnası var; 27 Nisan elektronik darbe girişimi, muhtıra ve 15 Temmuz alçak FETÖ’culara karşı milletin verdiği o şanlı direniştir. O gece her biriniz bayraklarınızla 7’den 70’e liderimizin çağrısıyla meydanlara indiniz, alçaklara hak ettikleri dersi verdiniz. Ezanımız dinmedi, ay yıldızlı bayrağımız inmedi ve bütün teröristler hak ettikleri cezayı aldı. Rabbim bir daha bu günleri yaşatmasın” dedi.



“Sorunu olmayan delilerle ölülerdir”

Ne olursa olsun milletin kararıyla gelen yönetimlerin her zaman daha güzel hizmetlere imza attığını kaydeden Yıldırım, “Neticede 20 yıldır Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile onun yol arkadaşlarını iş başına getiren sizsiniz. Belediye başkanlarımızı iş başına getiren de sizsiniz. Sizin desteğinizi arkamızda hissettiğimiz müddetçe biz de sizlere hizmet etmeye devam ediyoruz, devam edeceğiz. Gücümüz yettiğinde ve nefesimiz yettiğince bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. AK Parti milletin dertleriyle dertlenen bir partidir. İşimiz hizmet, gücümüz millet. Milletin verdiği güçle hizmetimiz 20 yıldır aralıksız devam etti, bundan sonra da devam edecek. Bugün tabii ki sorunlarımız var. Bunun farkındayız. Ama şunu bilmenizi istiyorum; sorunu olmayan delilerle ölülerdir. Herkesin sorunu vardır. Sorunları çözecek irade de vardır, idarede de Recep Tayyip Erdoğan’dır ve AK Parti’dir. Bunun dışındakiler lafı güzaftır. Bizler bunu görüyoruz, siz de görüyorsunuz. Ülkemiz, dünya son 2 buçuk senedir büyük bir değişim yaşıyor. Önce büyük bir belayla imtihan edildik, bir korona virüs süreci yaşadık ve burada gelişmiş bir çok ülke sınıfta kaldı. Ama Türkiye hazırlıklıydı. Bu salgına hazırlıklıydık ve bunun verdiği güvenle 2 yıl milletimizin sağlığı için, iyiliği için her türlü çalışmayı yaptık. 'Şehir hastanelerini niye yaptınız' diye bizi yerden yere vuranlar bu hastalıkta bu salgında bir kez daha rezil oldular, pişman oldular. Bunu hep beraber yaşadık. Amerika, Avrupa parasıyla böbürlenen ülkeler vatandaşlarına en temel sağlık hizmetini veremezken Türkiye bu belayı en az hasarla atlatan ülke oldu” diye konuştu.



“Varsa yoksa ‘Recep Tayyip Erdoğan’ı indirelim’ diyorlar”

Muhalefet partilerinin tutumlarına da sert bir şekilde tepki gösteren Yıldırım, “Ortalıkta dolaşanlar, yetki isteyenler ne vaat ediyorlar? Diyorlar mı; ‘AK Parti 29 bin kilometre bölünmüş yol yaptı, biz gelince 56 bin kilometreye çıkaracağız’ diyeni duydunuz mu? ‘Şehir hastanelerini 2 katına çıkaracağız’ diyeni duydunuz mu ? ‘Havaalanlarını 2 katını çıkaracağız’ diyeni duydunuz mu? ‘Okulları arttıracağız’ diyenleri duydunuz mu? ‘İstihdamı arttıracağız’ diyenleri duydunuz mu? Ne duyuyorsunuz; varsa yoksa ‘Recep Tayyip Erdoğan’ı indirelim’ diyorlar. İndiremezsiniz, gücünüz de yetmez. Bu millet Recep Tayyip Erdoğan’a ve ekibine bugüne kadar sahip çıktı, bundan sonra da sahip çıkacak. Onlar aynı şeyi söylüyor, içeriden ve dışarıdan terör örgütleriyle iş birliği yapanlar da aynı şeyi söylüyorlar. Aynı yerde buluşuyorlar. Varsın buluşsunlar, hangi planları yaparsalar yapsınlar, milletin planı da her zaman kuyumcu terazisi gibidir, ölçüsü de, tartısı da kuyumcu terazisi gibidir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.