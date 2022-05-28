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19 şüphelinin yakalandığı FETÖ operasyonunda bakın neler ele geçirildi Binlerce Amerikan Doları, Euro, külçe gümüş ve altınlarla yakalandılar Helikopter mühimmatından terör örgütü liderinin kitap ve kasetlerine kadar pek çok materyal ele geçirildi

İHA

19 şüphelinin yakalandığı FETÖ operasyonunda bakın neler ele geçirildi Binlerce Amerikan Doları, Euro, külçe gümüş ve altınlarla yakalandılar Helikopter mühimmatından terör örgütü liderinin kitap ve kasetlerine kadar pek çok materyal ele geçirildi

– Kocaeli merkezli İstanbul, Bursa Ankara ve Balıkesir illerinde FETÖ/PDY terör örgütünün güncel yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 19 şüpheli yakalandı. 29 bin 126 Amerikan Doları, 3 bin 800 Euro, 250 gram külçe altın ve 12 kilogram külçe gümüşle, silahlı helikopter mühimmatından terör örgütü liderinin kitap ve kasetlerine kadar pek çok materyal operasyonda ele geçirildi.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce FETÖ/PDY terör örgütünün güncel yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışma neticesinde 21 Mayıs Cumartesi günü Kocaeli merkezli; İstanbul, Ankara, Bursa ve Balıkesir illerinden 19 şüpheli şahsa eş zamanlı operasyon düzenlendi. 6’sı Kocaeli’den olmak üzere 19 şüphelinin tamamı suçüstü yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında aramalar yapıldı.

“Aramalarda yok yok”
Aramalarda; 29 bin 126 Amerikan Doları, 3 bin 800 Euro, 250 gram külçe altın, 12 kilogram külçe gümüş, 2 adet silahlı helikopter mühimmatı, F serisi 2 Amerikan Doları, A serisi 1 Amerikan Doları, B serisi 1 Amerikan Doları, L serisi 1 Amerikan Doları, sahte olduğu değerlendirilen 2 adet pasaport, başka şahıslara ait kimlik fotokopileri ve fotoğraflar ve terör örgütü liderine ait kitap ile kasetlerle birlikte şüphelilere ait çok sayıda dijital materyaller ele geçirildi.

“3 şahıs tutuklandı”
Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan şüpheliler dün Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Adli mercilerce 16 şüpheli adli kontrol tedbiri ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı. 3 şahıs ise tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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